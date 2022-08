Morto Balocco: Confapi, famiglia prosegua opera Alberto

(ANSA) - TORINO, 27 AGO - "Incredulità e sgomento per la tristissima notizia relativa all'incidente che ieri ha causato il decesso dell'imprenditore Alberto Balocco" è quanto esprime Confapi Cuneo. "L'azienda omonima - si legge in una nota - è cresciuta nei decenni fortemente, fino a diventare un modello imprenditoriale grazie alla capacità di innovare e competere sui mercati nazionali e internazionali. Sentite condoglianze a tutta la famiglia nella speranza che proprio la coesione familiare possa, in un momento così tragico, far proseguire il percorso imprenditoriale sull'esempio di Alberto". (ANSA).