Fisco:Calenda,flat tax balle pericolose,rischiamo fallimento

(ANSA) - PALERMO, 27 AGO - "Berlusconi e Salvini hanno proposto la flat tax circa un milione di volte, ma ancora non c'è. Sono balle pericolose. Noi possiamo riderci sopra, ma quello che vedono gli investitori internazionali è un Paese dove appartenenti a una coalizione al momento data vincente stanno dicendo di fare 200 miliardi di euro di spese in più. Il che significa il bilancio dello Stato completamente scassato e ritrovarci dove ci aveva portato nel 2011 Berlusconi, cioè vicino al fallimento. Tra l'altro vogliono pure recuperare Tremonti per fare il delitto perfetto. Stiamo attenti perché non è tempo di boutade, né di promesse". Lo ha detto Carlo Calenda leader del Terzo Polo nel corso della presentazione del candidato presidente della Regione Siciliana. (ANSA).