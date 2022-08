Energia: Patriarca, taglio Iva e dilazione pagamenti per Pmi

(ANSA) - NAPOLI, 27 AGO - "La lotta al caro bollette sarà di certo il primo impegno del prossimo governo di centrodestra.

L'allarme lanciato da Confesercenti Campania, secondo cui sarebbero a rischio 11mila aziende nella regione, prefigura uno scenario disastroso per la nostra economia che dobbiamo scongiurare a ogni costo". A dirlo è Annarita Patriarca, capogruppo di Forza Italia nel consiglio regionale della Campania.

"Come suggerito anche dal presidente Silvio Berlusconi, servono ristori immediati per aiutare le imprese in difficoltà che non riescono a fronteggiare rincari che arrivano a oltre il 400 per cento delle tariffe originarie - aggiunge -. La Campania non può certo permettersi che 40mila lavoratori, secondo le stime dell'associazione di categoria, perdano il lavoro nei prossimi mesi". "Una prima misura potrebbe essere quella di consentire alle aziende in difficoltà di poter dilazionare i pagamenti senza interessi e di mantenere il taglio dell'Iva per almeno tutto il 2023 - prosegue la Patriarca - ma sono necessari interventi strutturali per la realizzazione di un piano nazionale per l'energia all'interno di una strategia comune europea". "Il prossimo governo di centrodestra avrà l'autorevolezza e la capacità - conclude l'esponente azzurro - di poter contrattare in sede Ue misure straordinarie per neutralizzare il rischio inflazione, che sta erodendo i bilanci di famiglie e imprese, e per disinnescare la bomba del fallimento della filiera primaria dell'agroalimentare che ad oggi resta la più esposta ai rincari". (ANSA).