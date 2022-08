Energia: Fim Cisl, rincaro gas, gruppo Pittini attiva cig

(ANSA) - TRIESTE, 27 AGO - Il gruppo Pittini, leader nella produzione di acciai lunghi destinati all'edilizia e all'industria meccanica, "ha comunicato formalmente l'attivazione della cassa integrazione dal 29 agosto al 2 ottobre per un massimo di tutta la forza lavoro, ovvero 751 dipendenti", nello stabilimento di Osoppo (Udine). Incide il caro energia. Lo rende noto Fabiano Venuti, responsabile territoriale Fim Cisl per il Medio Friuli.

"L'avviso è arrivato ieri sera - spiega - e chiederemo un incontro con l'azienda. Fino a qualche mese fa il Gruppo attivava la cig per sezioni, questa volta, ed è la novità, è stata attivata per tutto lo stabilimento".

Tra le motivazioni elencate nella lettera, ci sono "la crisi di mercato - riporta il sindacalista - dovuta alle tensioni geopolitiche, una difficoltà a reperire le materie prime e, a questo, si sommano gli incrementi esponenziali dei costi del gas".

Allo scoppio della guerra in Ucraina, Ferriere Nord-gruppo Pittini aveva bloccato gli impianti a caldo in tutti gli stabilimenti in Italia, quindi a Osoppo, Verona e Potenza.

Allora, avevano spiegato i sindacati confederali dei metalmeccanici, avevano inciso "l'aumento dei costi energetici" e "la situazione internazionale con l'escalation che aveva portato la Russia all'invasione dell'Ucraina, dando il colpo di grazia al settore". (ANSA).