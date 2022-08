Elezioni: Boccia a Lega, per sport i 49 mln sottratti a Fisco

(ANSA) - ROMA, 27 AGO - "Lo dico da uomo che ha sempre amato lo sport in tutte le sue discipline e da parlamentare si è sempre battuto per potenziare le risorse disponibili per tutti gli sport, a partire da quelli più penalizzati: la proposta del candidato della Lega Mastrangelo di tagliare i fondi alla sanità per darli allo sport fa rabbrividire. Il Covid alla destra non ha insegnato nulla? Nessuno mette in dubbio la funzione sociale e l'importanza dello sport, ma la sanità pubblica non si tocca".

Così Francesco Boccia, responsabile Regioni e Enti locali della Segreteria nazionale del PD e capolista al Senato in Puglia.

"Abbiamo un programma chiaro di potenziamento e rafforzamento degli investimenti in favore degli sport olimpici non professionistici, così come il potenziamento di tutte le strutture sportive pubbliche legate alle scuole e alle società sportive locali - aggiunge Boccia -. Ma se la Lega smania così tanto da proporre tagli alla sanità per trasferire immediatamente risorse nella direzione auspicata da Luigi Mastrangelo, ci sarebbero da utilizzare i 49 milioni che Salvini&co hanno negato al fisco, no? Che ne pensano Mastrangelo e Salvini?". (ANSA).