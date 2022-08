Bcc Napoli apre linea credito per imprese su crisi energetica

(ANSA) - NAPOLI, 27 AGO - La Banca di Credito Cooperativo di Napoli allo scopo di sostenere le piccolissime, piccole e medie imprese nella crisi energetica promuove un'iniziativa per superare il difficile momento relativo ai rincari, in attesa e come ponte verso eventuali interventi del governo. Lo rende noto la banca in una nota in cui si spega che è pronta una linea di credito per finanziare l'incremento del costo dell'energia e delle materie prime che per la crisi energetica hanno toccato punte del più 500%. Sarà un mutuo con la durata fino a 60 mesi, con tasso agevolato e senza garanzie reali lo strumento che vuole consentire alle imprese dell'area metropolitana di Napoli di poter superare questo momento finanziando il rincaro annuo della bolletta energetica.

"Sono mesi - dichiara Amedeo Manzo, presidente della Banca di Credito Cooperativo di Napoli - che sosteniamo che le criticità relative alla crisi energetica e dei rincari delle materie prime si sarebbero manifestate in autunno, per questo anticipando il mercato abbiamo pensato di essere vicini alla nostra Comunità con una linea di credito dedicata. Anche ad agosto stiamo lavorando per poter consentire alle piccole industrie, ai commercianti, agli artigiani, alle imprese turistiche e di servizi di superare un momento difficile determinato da una crisi internazionale. Il ruolo delle Banche di Comunità sta nel rapporto con le persone e nella capacità di interpretare esigenze e soddisfarne i bisogni. La Bcc di Napoli continuerà ad essere vicina ai napoletani così come fece per prima durante la pandemia contribuendo a sostenere migliaia di imprese che oggi esistono grazie anche a questo supporto spesso oltre la mera valutazione algoritmica. Questo è il rating umano". (ANSA).