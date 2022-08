Università: Palese a guida Conferenza professioni sanitarie

(ANSA) - UDINE, 26 AGO - Alvisa Palese, docente dell'Università di Udine, è la nuova presidente della Conferenza permanente dei corsi di laurea e laurea magistrale delle professioni sanitarie per il triennio 2022-2024. Lo ha reso noto oggi lo stesso ateneto.

La Conferenza, istituita 25 anni fa, riunisce, in 42 atenei, 735 corsi di laurea triennale dei 22 profili professionali dell'area sanitaria e 91 corsi magistrali, per circa 78.000 studenti. Ordinaria in Scienze Infermieristiche generali, cliniche e pediatriche, Palese, coordinatrice del corso di studio in infermieristica della sede coordinata di Udine e Pordenone dell'Ateneo friulano, è stata eletta all'unanimità e succede a Luisa Saiani. Scopo della Conferenza è elevare la qualità formativa dei corsi di laurea e di laurea magistrale delle professioni sanitarie.

"In questa complessità - ha commentato Palese - è davvero un onore per me assumere la presidenza e continuare nello sviluppo dei corsi di laurea delle professioni sanitarie che costituiscono un patrimonio strategico per gli obiettivi di salute del nostro Paese".

Tra i primi a congratularsi, Barbara Mangiacavalli, presidente della Federazione nazionale ordini professioni infermieristiche (Fnopi) che include oltre 460.000 infermieri, la quale ha espresso a Palese "i migliori auguri di un eccezionale lavoro nel nuovo incarico". (ANSA).