Risparmio: Sileoni, fisco non colpisca denari già tassati

(ANSA) - MILANO, 26 AGO - La ricchezza finanziaria delle famiglie italiane "dovrebbe oggi essere maggiormente considerata nei programmi elettorali dei partiti in vista del 25 settembre e del futuro Governo". Lo afferma il segretario generale della Fabi, Lando Sileoni rivolgendo il proprio appello affinché "tutte le forze politiche tutelino, con proposte serie e concrete, i risparmi degli italiani". "Si tratta - spiega il sindacalista - di oltre 5.200 miliardi di euro, che potranno giocare un ruolo essenziale per il rilancio e la crescita economica". A suo dire "sarebbero dannosi, in quest'ottica, interventi fiscali, come ad esempio la patrimoniale, che aumenterebbero il carico fiscale su denaro che è frutto di risparmi sui redditi delle lavoratrici e dei lavoratori, quindi già ampiamente tassato dallo Stato". (ANSA).