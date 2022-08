Risparmio: Sileoni, fisco non colpisca denari già tassati (2)

(ANSA) - MILANO, 26 AGO - Il segretario generale della Fabi, Lando Sileoni, ricorda poi che "le decisioni assunte per salvare l'euro a ogni costo nel luglio del 2012 dalla Banca centrale europea, allora guidata dal presidente Mario Draghi, hanno tutelato i risparmi degli italiani che sono cresciuti quasi del 50%". Secondo il sindacalista serve ora "una corretta politica di tutela e incentivazione dei risparmi verso investimenti produttivi", che, a suo dire, "può rappresentare la ricetta giusta per accompagnare l'utilizzo dei fondi europei del Piano nazionale di ripresa e resilienza". "Il tema del risparmio - aggiunge - tocca da vicino la questione delle indebite pressioni commerciali, esercitate dai vertici delle banche sulle lavoratrici e sui lavoratori bancari per la vendita dei prodotti finanziari". "A maggio - spiega - abbiamo dettagliatamente informato la Commissione parlamentare d'inchiesta sul settore bancario e anche su questo argomento è necessaria un'azione decisa da parte della politica, che non può far finta di niente e deve intervenire per evitare che si ripetano episodi disastrosi di risparmio tradito". "Non è una questione strettamente sindacale - conclude - ma di carattere sociale".

