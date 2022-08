Porti: Genova-Savona-Vado crescono, +7,8% trainati da import

(ANSA) - GENOVA, 26 AGO - Il sistema portuale di Genova e Savona Vado ha chiuso i primi sette mesi del 2022 con 40.003.838 tonnellate di merce, in crescita del 7,8% rispetto ai primi 7 mesi del 2021. Per quanto riguarda i container, il mese di luglio segna +2,1%, a 248.731 teu, mentre il risultato progressivo dei primi sette mesi si attesta a 1.672.682 teu movimentati, in leggera flessione rispetto allo stesso periodo del 2021 (-0,3%) ma in crescita del 3,9%, rispetto ai primi 7 mesi del 2019.

Il dato positivo più significativo, termometro della ripresa economica, come segnala il report dell'Autorità di sistema portuale del Mar ligure occidentale, è però soprattutto la crescita nei primi sette mesi dell'importazione di contenitori carichi di beni in import (+24,6%) che attraverso gli scali di Genova e Savona-Vado ligure raggiungono il nord Italia, contro un calo dell'export del 4,5%.

Tornando ai dati del mese di luglio sono cresciuti i traffici containerizzati (+8,3%), le merci convenzionali (+2.1%), le rinfuse liquide alimentari e i prodotti chimici (+35,4%).

Risultati positivi per i passeggeri: i porti di Genova e Savona-Vado ligure nei primi sette mesi dell'anno hanno raddoppiato rispetto allo stesso periodo del 2021: 1.839.387 passeggeri contro 917.648 (+100,4%). Nel dettaglio: i traghetti hanno movimentato 1.243.850 passeggeri (+60,2% rispetto allo stesso periodo del 2021 e +3,5% rispetto a quello del 2019) e le crociere quasi 596 mila (+321,5% rispetto ai primi sette mesi 2021, ma ancora indietro rispetto al milione del 2019). Nel solo mese di luglio 2022 i passeggeri complessivi sono stati 785.729 (+60,5% rispetto allo stesso mese del 2021 e +13,0% rispetto al 2019). (ANSA).