Istat: D'Amato, con calo demografico a rischio futuro

(ANSA) - ROMA, 26 AGO - "La stima del presidente dell'ISTAT, Blangiardo sulle nascite previste nel 2022 nel nostro Paese è drammatica. In Italia 385 mila nati significa in proporzione nel Lazio ben al di sotto dei 40 mila nati, verso un record negativo. Occorrono politiche immediate e di lungo respiro che rappresentino una vera e propria rivoluzione nel nostro sistema del welfare, altrimenti avremo effetti devastanti, sociali ed economici. Questo tema deve essere messo al centro dell'agenda del Paese".

Lo dichiara l'Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. (ANSA).