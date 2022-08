Istat: Confesercenti, previsti aumenti energia fino al 140%

(ANSA) - ROMA, 26 AGO - "Il caro energia pesa sulla fiducia delle imprese che iniziano a manifestare forti dubbi sulla capacità di gestione economica delle attività: con la situazione attuale, infatti, sono previsti aumenti fino al 140% dei costi energetici per i prossimi 12 mesi". Così Confesercenti in una nota commentando l'indice di fiducia Istat relativo ad agosto.

"Dopo la pausa 'euforica' di ferragosto arriva l'autunno del 'realismo'. Se la fase di congiuntura positiva del primo semestre ha allungato i suoi effetti fino alla tradizionale pausa estiva, ora al rientro delle vacanze bisognerà vedere quanto i continui incrementi delle bollette energetiche incideranno sul budget familiare e dunque sui consumi", si legge. "Per le imprese - spiega Confesercenti - lo shock è già arrivato. I continui rialzi del gas, l'inflazione e l'incertezza sul futuro prossimo stanno mettendo a rischio l'esistenza di oltre 90mila attività. Il governo deve intervenire subito, con ulteriori misure mirate al massimo sostegno delle attività economiche e dei loro bilanci, a partire dall'estensione anche alle piccole imprese del credito d'imposta per l'energia elettrica, aumentando le percentuali di credito d'imposta almeno fino al doppio (da 15 a 30 e da 25 a 50 per il gas) e prorogando gli interventi almeno fino al 31 dicembre 2022. Non c'è altro tempo da perdere, si rischia il collasso economico". (ANSA).