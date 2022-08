Energia: Confcommercio Salute, governo intervenga con urgenza

(ANSA) - ROMA, 26 AGO - Costi triplicati in bolletta per il settore sociosanitario. Lo denuncia Confcommercio Salute, Sanità e Cura, organizzazione che rappresenta a livello nazionale circa 3.000 realtà per un totale di circa 33.000 dipendenti. "Fin qui nessun aiuto, servono interventi immediati e strutturali" invoca il presidente di Confcommercio Salute, Luca Pallavicini.

Il settore, osserva l'associazione in una nota, "deve continuare a mantenere, senza possibilità di interruzione, uno standard di prestazioni e servizi efficiente e di grande qualità, data la presa in carico di pazienti anziani e fragili".

Nel rilevare dunque "aumenti consistenti delle utenze energetiche a ridosso dell'ultimo quadrimestre dell'anno" Confcommercio Salute precisa che i costi in bolletta sono "raddoppiati nella maggior parte dei casi e in alcuni contesti addirittura triplicati" e "si sommano all'aumento delle spese generate da diversi servizi fondamentali come, per esempio, quelli di ristorazione e lavanderia".

Mentre per le perdite del 2020 e 2021 legate principalmente alla pandemia, "seppur a rilento sono arrivati aiuti, ad oggi per il 2022 non sono previsti meccanismi compensativi a supporto del settore" aggiunge Pallavicini spiegando che i rischi principali e da evitare sono la chiusura di diverse realtà o il peggioramento della qualità dei servizi.

Confcommercio Salute segnala al governo "la necessità di abbattere almeno fino a fine anno le aliquote sull'energia elettrica al 10%, come per il gas, soprattutto nell'ottica dell'arrivo della stagione invernale".

In parallelo, "occorre aprire un tavolo con le istituzioni per affrontare il tema e avviare un'analisi strutturale del settore" anche per "valorizzare chi investe in qualità e sicurezza".

