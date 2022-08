Energia: Confcommercio Milano, aumenti 1000% su 6 anni fa

(ANSA) - MILANO, 26 AGO - "Aumenti del 1000% sui prezzi dell'energia rispetto a 6 anni fa. Un'emergenza non più trascurabile che metterà in ginocchio imprese ed economia se non si interverrà subito e con decisione". È quanto sottolinea sulle sue pagine social il segretario generale di Confcommerico Milano, Lodi, Monza e Brianza, Marco Barbieri parlando del rincaro dei prezzi dell'energia. Secondo un'elaborazione dell'Area Energia e Ambiente di Confcommercio Milano i costi della materia energia sui mercati all'ingrosso, rispetto ai prezzi del 2016-2022, hanno raggiunto ad agosto 2022 incrementi del 1.100% per il gas e di più del 900% per l'energia elettrica. Tradotto in casi reali, questo significa, secondo la Confcommercio di Milano che per esempio un albergo con ristorante (45 camere e 28.000 coperti all'anno) che nel periodo 2016-2020 pagava 4.800 euro di bolletta per l'energia elettrica media al mese, per il mese di luglio 2022 dovrà pagarne 36.750.

Se a luglio 2016 pagava 610 euro di bolletta del gas, nel 2022 ne pagherà 6450.

Se il proprietario dell'albergo non avesse rinegoziato i contratti ad inizio 2022, la bolletta elettrica di luglio sarebbe stata, iva esclusa, di 42.000 euro (+775%) e quella del gas sarebbe stata di 7.570 euro, IVA Esclusa, (+1.141%). "E agosto e settembre saranno mesi peggiori dal punto di vista dei rincari. Per questo va aperto immediatamente, come chiesto dal Presidente Sangalli, un confronto con le forze politiche - conclude Barbieri - per definire quanto prima le strategie per il contenimento dei prezzi che il nuovo Governo dovrà attuare".

(ANSA).