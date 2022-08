Energia: Confcommercio Marche lancia 'Bollette in vetrina'

(ANSA) - ANCONA, 26 AGO - "Accelerare sull'Energy Recovery Fund", fissare a livello europeo "un tetto al prezzo del gas e alla revisione delle regole e dei meccanismi di formazione del prezzo dell'elettricità" e "rendere più inclusivi i crediti di imposta fruibili anche da parte di non 'energivori' e non 'gasivori'". Sono le richieste di Confcommercio Marche Centrali, per contrastare i rincari energetici che stanno mettendo in crisi le imprese. "Siamo di fronte ad un'emergenza, impossibile andare avanti con queste prospettive" ha detto il direttore Massimiliano Polacco nel presentare "Bollette in vetrina" l'iniziativa lanciata su scala nazionale e regionale dall'associazione di categoria per sensibilizzare cittadini e consumatori sulle difficoltà per le imprese i cui cost per le utenze elettriche e del gas sono lievitati, in alcun casi anche quintuplicati. Una situazione "drammatica" per imprese e attività, specie dopo le restrizioni legate alla pandemia.

"Abbiamo riaperto dalle ferie sommersi dalle chiamate dei nostri imprenditori e delle nostre imprese che hanno ricevuto l'ultima bolletta che era un salasso - ha detto Polacco - , in qualche caso parliamo di aumenti fino a 5 volte". Per questo Confcommercio invita le imprese associate ad esporre in vetrina i costi dell'ultima bolletta di luce e gas e quelle relative allo stesso periodo 2021. L'obiettivo è quello di "lanciare un grido d'allarme sul caro energia" e chiedere "provvedimenti urgenti e immediati per scongiurare un tracollo socio-economico". (ANSA).