Energia: Cna Piemonte, subito tetto a prezzo del gas

(ANSA) - TORINO, 26 AGO - Fissare un tetto al prezzo del gas è la richiesta di Cna Piemonte, secondo cui le bollette energetiche "hanno raggiunto livelli insostenibili che mettono a rischio imprese e cittadini". "Un tetto al prezzo del gas - dice il presidente, Bruno Scanferla - è una priorità del Paese, per la quale noi chiediamo l'impegno congiunto di tutte le forze politiche".

"L'instabilità politica - osserva il segretario regionale di Cna Piemonte, Delio Zanzottera - rischia di creare instabilità economica in un momento in cui il tessuto imprenditoriale italiano e l'economia del nostro paese stava facendo da traino per l'Europa. Chiediamo alla classe politica grande responsabilità, investimenti sulla crescita, regole chiare".

(ANSA).