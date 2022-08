Elezioni: Ronzulli, C. destra vuole riforma fisco coraggiosa

(ANSA) - ROMA, 26 AGO - "Il centrodestra vuole attuare una riforma del fisco coraggiosa e innovativa, perché abbassando le tasse potremo lasciare più soldi nelle tasche dei cittadini e delle imprese. Vogliamo farlo attraverso una flat tax graduale suddivisa in tre fasi, tagliando il cuneo fiscale, eliminando l'Iva sui prodotti di prima necessità come latte, pane e pasta.

A causa dell'inflazione, su cui più di tutto impatta il caro bollette, rispetto a qualche mese fa con gli stessi soldi riempiamo solo metà del carrello della spesa. Ecco perché, a proposito della crisi energetica, serve una strategia di lungo termine che renda l'Italia indipendente dagli approvvigionamenti dall'estero". Lo ha detto Licia Ronzulli, vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato, a Morning News su Canale 5.

"Nell'ultimo anno del quarto governo Berlusconi la dipendenza italiana dal gas russo era del 19,9%, fino al governo Letta è arrivata al 45,3%, durante i governi Conte era al 47,1%. E' evidente come negli ultimi 10 anni le politiche dei no abbiano imbrigliato l'Italia non consentendole di essere indipendente dal punto di vista energetico". (ANSA).