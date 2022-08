Elezioni: Orlando, da destra su pensioni solita propaganda

(ANSA) - ROMA, 26 AGO - "In campagna elettorale a destra si ricordano che esiste un tema legato alle pensioni e ai pensionati. Un dibattito segnato dalle solite promesse, dalla solita propaganda e da troppe amnesie". Così in un post su Facebook il ministro del Lavoro Andrea Orlando. "Negli scorsi mesi - scrive Orlando - con le parti sociali avevamo avviato un confronto per scongiurare il ritorno al regime pensionistico precedente (Fornero) che avesse come obiettivi principali una flessibilità in uscita, una pensione di garanzia per i giovani e i precari, le tutele per i lavoratori gravosi (persone che per il tipo di mansione che fanno non è giusto rimangano al lavoro fino a tarda età), per le donne con un anticipo dell'età pensionistica e per i lavoratori discontinui che, a causa della natura del lavoro frammentato, rischiano di ritrovarsi assegni esigui e al limite della soglia di povertà. Eravamo già intervenuti nella scorsa legge di bilancio per la proroga dell'Ape sociale e di Opzione Donna per l'anno in corso e più volte ho sottolineato come l'obiettivo sia quello di rendere strutturali questi due strumenti. Da qui partiamo, dalla nostra credibilità e dalle nostre proposte". "Il percorso di riforma - conclude - è stato interrotto proprio dalla destra che ha fatto cadere il governo facendo un danno, oltre che una beffa, proprio a quei lavoratori che, vicini alla pensione, rischiano di vedere spostata più in là l'età pensionabile". (ANSA).