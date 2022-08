Elezioni: Fi, è tempo di pensare all'autotrasporto

(ANSA) - ROMA, 26 AGO - "Dopo anni difficili, caratterizzati prima dal Covid e ora dalle conseguenze della guerra in Ucraina, è tempo di pensare all'autotrasporto, categoria dimenticata ma che ha permesso all'Italia di poter mantenere gli scaffali pieni dei supermercati e i medicinali nelle farmacie": dichiarano Antonio Tajani, coordinatore di Forza Italia e Alessandro Cattaneo, Responsabile dei Dipartimenti.

"Forza Italia in questi anni si è impegnata a Bruxelles per questa categoria affinchè l'emergenza climatica vedesse la realizzazione di un piano europeo dell'ambiente con i tempi giusti per la sua realizzazione e che non travolgesse le imprese con misure non concertate con le parti sociali, perché la cura dell'ambiente, per essere efficace, deve andare di pari passo con la sopravvivenza del tessuto imprenditoriale. Abbiamo ricevuto il manifesto con le proposte alla politica di Conftrasporto-Confcommercio. Ne condividiamo il principio e siamo pronti a sederci al tavolo per ascoltare la categoria.

Apprezziamo molto, infine, che anche la categoria dell'autotrasporto richieda la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina, presente nel programma elettorale di Forza Italia per le elezioni del 25 Settembre. Questa è una nostra priorità ", concludono Tajani e Cattaneo. (ANSA).