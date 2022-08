'Bollette in vetrina', aderisce anche Confcommercio Trentino

(ANSA) - TRENTO, 26 AGO - "Bollette in vetrina" anche in Trentino: le Associazioni dei pubblici esercizi e dei ristoratori lanciano anche nella provincia di Trento la campagna di sensibilizzazione di Fipe-Confcommercio, la Federazione italiana dei pubblici esercizi. A tutti gli associati che vorranno aderire - si legge in una nota - viene chiesto di affiggere in vetrina la differenza tra le bollette del 2021 e quelle del 2022, per evidenziare i costi insostenibili a carico delle imprese del terziario. Importi quasi ovunque triplicati, quando non addirittura quadruplicati.

"Aderiamo convintamente - spiega la presidente dell'Associazione dei pubblici esercizi Fabia Roman - perché anche presso i nostri associati la situazione è diventata intollerabile: questa esplosione di costi mette in difficoltà la stessa sostenibilità economica delle aziende con la prospettiva drammatica di dover chiudere a breve. Sappiamo che questi rincari sono dovuti a speculazioni internazionali e l'intervento dei governi è tutt'altro che semplice, però crediamo che sia doveroso mettere in pratica ogni tipo di intervento che alleggerisca la pressione sulle imprese e sulle famiglie".

(ANSA).