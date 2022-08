Pmi: commercialisti, il 22 settembre evento su crisi impresa

(ANSA) - ROMA, 25 AGO - Giovedì 22 settembre a Roma, dalle 10:30 (presso il Bettoja Hotel Mediterraneo in via Cavour, 15) si terrà un incontro con i referenti degli Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento (Occ) degli Ordini territoriali dei commercialisti. L'incontro è stato organizzato dal Consiglio nazionale della categoria professionale, presieduto da Elbano de Nuccio, "alla luce dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza al fine di riadeguare il ruolo del referente degli Occ creando, all'interno della relativa area di delega "Funzioni giudiziarie e Adr" guidata dalla consigliera Giovanna Greco, una rete di tutti i referenti, in grado di stimolare ed elaborare linee guida di comportamento unitarie", recita una nota. (ANSA).