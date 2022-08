Medium evadeva totalmente fisco, scoperta dalla Gdf a Parma

(ANSA) - PARMA, 25 AGO - Centinaia di sedute con i clienti, libri esoterici in vendita online e corsi di "attitudine alla medianità" nonché "eventi spirituali" in diverse città d'Italia.

Una medium rinomata nell'ambiente tanto che per una seduta riceveva anche 100 euro sia in contanti che con bonifici. Per lei è però scattata una verifica fiscale da parte dei militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Parma ed è risultata sprovvista di partita Iva e totalmente inadempiente a qualsiasi obbligo dichiarativo fiscale.

La donna, in attività dal 2016, non aveva alcuna documentazione contabile ed i finanzieri hanno ricostruito il reddito sottratto a tassazione attraverso l'analisi dei flussi finanziari sui conti correnti bancari e l'esame delle informazioni contenute in agende recanti gli appuntamenti con i clienti e in manoscritti ove venivano documentati i "contatti con l'aldilà". In tutto ricavi non dichiarati per oltre 140.000 euro e un'evasione Iva di oltre 25 mila. (ANSA).