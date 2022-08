Istat: Blangiardo, oggi 100mila nascite in meno rispetto al 2008

(ANSA) - ROMA, 25 AGO - "Ci sono più morti che nati, ma non solo per la pandemia. Nei primi 5 mesi del 2008 nascevano in Italia 232 mila bambini, nei primi cinque mesi del 2022 sono nati in Italia 149 mila bambini, ne sono spariti 100mila. La variazione è del 36%". Lo ha detto il presidente dell'Istat, Giancarlo Blangiardo, in una tavola rotonda al Meeting di Rimini (ANSA).