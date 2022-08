Intimidazione a deputato Fi: Giovani Confindustria solidali

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 25 AGO - Il gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria, in una nota, esprime solidarietà al parlamentare di Forza Italia Francesco Cannizzaro ed al suo staff "per il vile attentato subito".

"Ennesima intimidazione - è scritto nella nota - dopo quella recente al rettore dell'Università Mediterranea Giuseppe Zimbalatti, che riporta la città, nonostante il lavoro e lo sforzo delle forze dell'ordine negli anni, ancora nella morsa della malavita. Un gesto che colpisce profondamente il politico che l'ha subita, ma anche l'intera città, che ancora una volta si ritrova catapultata sui media nazionali e sporcata da un ennesimo gesto criminale. Città che dovrebbe essere, oggi, l'epicentro della cultura nazionale, grazie al 50esimo anniversario dei bronzi, è sulle cronache nazionali, invece, per questi atti vili e ostili. Auspichiamo che si faccia presto luce su quanto accaduto e auguriamo a Cannizzaro di proseguire con serenità il suo lavoro". (ANSA).