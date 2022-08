Inps: in 5 mesi saldo positivo 739mila contratti lavoro (2)

(ANSA) - ROMA, 25 AGO - L'Inps segnala che la crescita delle assunzioni ha interessato tutte le tipologie contrattuali ma è stata più consistente per le assunzioni intermittenti (+62%) e per quelle stagionali (+60%). Per le altre tipologie gli aumenti sono comunque significativi con il tempo indeterminato che ha segnato un +40% tendenziale, l'apprendistato +35%, il tempo determinato +33% e i somministrati +21%.

Le trasformazioni da tempo determinato nel periodo gennaio-maggio 2022 sono state 306.000 (+71% sui primi cinque mesi del 2021). Nello stesso periodo le conferme di rapporti di apprendistato giunti alla conclusione del periodo formativo - pari a 51.000 - sono aumentate del 12% rispetto all'anno precedente.

Anche per le cessazioni sono in aumento tutte le tipologie contrattuali: contratti stagionali (+93%), contratti intermittenti (+71%), contratti in apprendistato (+42%), contratti a tempo determinato (+40%), contratti a tempo indeterminato (+39%) e contratti in somministrazione (+35%).

Anche per i rapporti di lavoro incentivati si registra una significativa variazione positiva con l'esonero giovani aumenta del 62%. L'incentivazione denominata "Decontribuzione Sud", per la sua estensione e pratica assenza di requisiti particolari di accesso, è in termini assoluti l'agevolazione più rilevante e riguarda in cinque mesi 566.198 contratti.

