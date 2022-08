Fisco: Berlusconi, possibile scendere dal 23% al 15%

(ANSA) - ROMA, 25 AGO - "Per la sinistra le tasse sono bellissime, per noi no. Noi vogliamo la flat tax: è possibile scendere dall'aliquota del 23%, a seconda dei risultati, anche a quella del 15%". Lo afferma il Presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, a Rtl102.5. "Reagan lo fece in America", aggiunge. (ANSA).