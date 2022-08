Camera commercio Bolzano,abolire divieto transito in Austria

(ANSA) - BOLZANO, 25 AGO - Il presidente della Camera di commercio di Bolzano, Michl Ebner, torna a ribadire, in una nota, la necessità di abolire il divieto di transito notturno per i mezzi pesanti in Austria. "Le imprese di trasporto sono già alle prese con una situazione di mercato difficile a causa del caro carburanti. Soprattutto nel periodo estivo, caratterizzato da traffico intenso per via dei flussi turistici, abrogare il divieto di transito notturno permetterebbe alle imprese di trasporto di ridurre i tempi di percorrenza e, di conseguenza, i costi", ha affermato Ebner, commentando i dati Ire (Istituto ricerca economica della Camera di commercio).

