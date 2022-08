Unioncamere: sono 842 le imprese lucane di "blue economy"

(ANSA) - POTENZA, 24 AGO - Sono 842 le imprese del mare in Basilicata censite nel 2021. E' il dato che è emerso dall'analisi del Centro Studi Tagliacarne sul decimo "Rapporto dell'Economia del mare", diffuso dalla Camera di Commercio della Basilicata.

Circa il 40 per cento delle imprese (336) si occupano di servizi di alloggio e ristorazione, mentre sono 164 le aziende della filiera ittica (19,5%) e 142 delle attività sportive e ricreative (16,8%). Seguono 96 (11,4% del totale) attività di ricerca, regolamentazione e tutela ambientale e 79 della filiera cantieristica (9,4%). E' considerato marginale il ruolo della movimentazione di merci e passeggeri via mare (19 imprese) e dell'industria delle estrazioni marine (6 aziende).

A livello provinciale, il comparto della "blue economy colloca Matera al 63/o posto in Italia, con 489 attività, e Potenza al 72/o, con 353 aziende censite. (ANSA).