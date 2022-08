Made in Italy: Mipaaf, 15 mln per promuovere Dop e Igp

(ANSA) - ROMA, 24 AGO - "Mettiamo a disposizione del settore ulteriori importanti risorse che serviranno a promuovere l'agroalimentare Made in Italy e a comunicare in modo ancora più efficace gli elevati standard che caratterizzano i prodotti del nostro paese, in particolare per quanto riguarda la loro qualità, sicurezza alimentare e sostenibilità". Così il sottosegretario di Stato alle Politiche agricole alimentari e forestali, il senatore Gian Marco Centinaio, annuncia la firma del decreto con il quale il Mipaaf stanzia 15 milioni di euro per sostenere e incrementare la commercializzazione dei prodotti agroalimentari contraddistinti da riconoscimento Ue; per sviluppare azioni di informazione e divulgazione sulla loro origine, le loro proprietà, caratteristiche e qualità e sostenere azioni che favoriscano il loro sviluppo. Le risorse saranno a valere sulle disponibilità del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura.

Saranno ammessi a presentare richiesta di contributo i consorzi di tutela riconosciuti e le associazioni temporanee fra i consorzi di tutela. Potranno essere finanziate attività come campagne di informazione, in particolare sui sistemi delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche; partecipazioni a fiere ed esposizioni di rilevanza nazionale e internazionale; azioni in materia di relazioni pubbliche, promozione e pubblicità veicolate attraverso i principali mezzi di comunicazione tradizionale e i canali digitali e attività di divulgazione, informazione e formazione rivolta a operatori del settore della distribuzione e del canale HO.RE.CA.

Il decreto prevede che l'importo massimo del contributo per ogni beneficiario sia di 300.000 euro e che le iniziative siano completate entro 15 mesi dalla concessione del contributo.

(ANSA).