Inps: in 6 mesi 19,8 mln certificati malattia, +60,5% (2)

(ANSA) - ROMA, 24 AGO - I giorni di malattia hanno superato nel semestre quota 107,5 milioni a fronte dei 77,7 dei primi sei mesi del 2021 (+38,35%).

Nel I trimestre 2022 sono arrivati all'Inps 11,9 milioni di certificati di malattia, quasi pari al numero di certificati arrivati nell'intero primo semestre del 2021 (12,3 milioni) con un aumento tendenziale del 78,1%. Nel secondo trimestre l'aumento è stato del 39,5%. In entrambi gli anni la variazione congiunturale tra il primo ed il secondo trimestre risulta negativa, più moderata nel 2021 (-16,1%) e più elevata nel 2022 (-34,3%).

La pandemia e l'aumento dei contagi hanno pesato nel primo trimestre soprattutto sui certificati di malattia della fascia più giovane con una crescita dei certificati del 125,4% nella classe 'fino a 29 anni' e del 55,8% per la classe '50 anni e oltre'.

Nonostante le giornate di malattia indicate nei certificati siano decisamente più elevate nel primo trimestre 2022 rispetto al 2021 (circa 51,1 milioni nel settore privato e 14,6 milioni nel pubblico, con un incremento rispettivamente del 49,9% e del 48,6% ) con riferimento ai valori medi, si ha in generale una diminuzione dei periodi di malattia. In media le giornate di malattia per certificato nel I trimestre 2022 sono state 5,6 nel settore privato (6,9 del primo trimestre 2021) e 5,2 nel settore pubblico (5,6 del 2021). Le giornate medie di malattia per ciascun lavoratore con almeno un giorno di malattia, sono passate da 13,7 nel primo trimestre 2021 a 10,7 nel primo trimestre 2022 per il settore privato e da 10,6 a 11,2 per il settore pubblico.

Nel II trimestre le giornate di malattia sono state circa 32 milioni nel settore privato (+21,5%) e 10 milioni nel pubblico (+31,8%) con una riduzione dei periodi di malattia: mediamente le giornate di malattia per certificato sono state 5,4 nel settore privato (contro le 6,2 del secondo trimestre 2021) e 5,1 nel settore pubblico (contro le 5,5 del 2021). Le giornate medie di malattia per ciascun lavoratore con almeno un giorno di malattia, sono passate da 11,5 nel secondo trimestre 2021 a 9,8 nel secondo trimestre 2022 per il settore privato e da 10,2 a 9,9 per il settore pubblico.

Nel I trimestre 2022 sono state effettuate circa 296 mila visite fiscali, in aumento del 34,5% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, anche se in termini relativi il numero medio di visite per mille certificati è in diminuzione (da 33 a 25). L'aumento riscontrato è decisamente maggiore per il settore pubblico rispetto al settore privato (+66,6% a fronte del +3,4%) "e questo può essere dovuto al graduale rientro in presenza per buona parte dei dipendenti pubblici con conseguente minor utilizzo dello smart working". Un dipendente privato nel primo trimestre ha avuto circa un quinto delle possibilità di essere controllato rispetto ai dipendenti pubblici (13 visite ogni mille certificati a fronte di 65 ogni mille).

Nel II trimestre 2022 sono state effettuate complessivamente 302 mila visite fiscali, in aumento del 26,1% rispetto al secondo trimestre 2021. Tale aumento risulta più evidente per le visite eseguite nel settore privato rispetto a quello pubblico (+48,3% a fronte del +10,7%). (ANSA).