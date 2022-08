Ex Ilva: ferie tramutate in Cig; Usb, no a ritorsioni

(ANSA) - TARANTO, 24 AGO - L'Usb ha presentato un nuovo esposto in merito alla questione delle ferie tramutate in Cig per gli operai dello stabilimento siderurgico di Taranto.

"L'uso, poiché inappropriato, della cassa integrazione - sottolinea il coordinatore di fabbrica Vincenzo Mercurio - smette di essere uno strumento di tutela nei confronti di lavoratori e aziende in difficoltà, ma diventa ormai una vera e propria arma nelle mani dell'azienda".

I lavoratori di Acciaierie d'Italia "non hanno il diritto di sapere, né - aggiunge il sindacalista - tantomeno di parlare.

Devono solo accettare in silenzio. Altrimenti diventano bersaglio di ritorsioni, e quindi scattano cassa integrazione o licenziamento.

Questo è il clima che si respira all'interno della fabbrica, si respira il costante timore di non potersi assentare per non perdere salario o di non poter parlare, altrimenti si rischia di essere discriminati". (ANSA).