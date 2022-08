Energia: Confartigianato, rincari emergenza nuovo governo

(ANSA) - VENEZIA, 24 AGO - "Il caro-energia è l'emergenza che dovrà essere affrontata per prima dal nuovo Governo In continuità con le azioni calmieratrici già messe in campo dal Governo Draghi". Ad affermarlo Roberto Boschetto, Presidente di Confartigianato Imprese Veneto.

"Abbiamo apprezzato lo sforzo che il legislatore ha messo in campo in questo lungo periodo di difficoltà - continua - ma dobbiamo nel contempo lamentare l'assoluta insufficienza e inadeguatezza degli aiuti per l'abbattimento dei costi.

L'azzeramento degli oneri generali di sistema ai valori odierni della bolletta dell'energia elettrica, praticamente incide per meno del 10% del totale dei costi. É veramente poca cosa".

Boschetto aggiunge: "certo abbiamo un ulteriore aiuto con contributo straordinario sotto forma di credito d'imposta per i maggiori costi del gas e dell'elettricità sostenuti nel 2022 rispetto a quelli del 2019, ma dobbiamo dire che siamo veramente lontani dal considerarlo un aiuto importante". (ANSA).