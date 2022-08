Elezioni: Gelmini, su fisco agevolare rateizzazioni

(ANSA) - ROMA, 24 AGO - "Abbiamo il dovere di rendere la pressione fiscale sostenibile per imprese e famiglie. Occorre ampliare i criteri per l'accesso alle rateizzazioni allargandoli anche a tutti coloro che hanno perso il beneficio perché non sono stati in grado di onorare i debiti con il fisco a causa della crisi economica generata dall'emergenza pandemica". Lo scrive su LinkedIn Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le Autonomie.

"Al tempo stesso - scrive Gelmini -, il prossimo esecutivo dovrà proseguire nel lavoro avviato dal governo Draghi con la revisione del calendario fiscale così come richiesto dai professionisti. Si tratta di due risposte concrete per limitare l'impatto della cosiddetta "stangata d'autunno" che, con la fine della sospensione degli atti di riscossione legata all'emergenza Covid, vedrà l'invio agli italiani di oltre cinque milioni di cartelle esattoriali entro fine anno", conclude la ministra.

(ANSA).