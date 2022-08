==Cambi: De Felice, con euro debole made in Italy attrae

(ANSA) - ROMA, 24 AGO - Quando una valuta "perde terreno gli effetti non sono mai univoci. Ma partiamo da un dato: all'inizio degli anni Duemila l'avanzo commerciale dell'Italia, al netto della bolletta petrolifera, era di circa 30 miliardi di euro. Nei primi sei mesi di quest'anno siamo già a quota 43 miliardi. Significa che siamo diventati più bravi a produrre beni di medio-alta qualità e a esportare; e la debolezza dell'euro è un elemento a favore, da non sottovalutare". Lo dice in un'intervista a La Repubblica Gregorio De Felice, capo economista di Intesa Sanpaolo.

Quando le valute si muovono molto "non ci sono solo soggetti che si avvantaggiano - sottolinea - per i turisti italiani nei Paesi dell'area dollaro per esempio tutto costa di più; i consumatori inoltre pagano prezzi più alti per il peso dell'inflazione importata". Ci guadagna "il settore manifatturiero che l'anno scorso ha esportato beni per 47 miliardi di euro solo verso gli Stati Uniti rispetto a un import di 12,4 miliardi". E' chiaro che "un euro debole rende più attraenti le nostre merci oltreoceano".

Per De Felice, la Germania "è già in recessione, ma Italia e Spagna sono meglio posizionate. Per il nostro Paese stimo una crescita del Pil del 3,4-3,5% per quest' anno e intorno all'1% nel 2023". (ANSA).