Pensioni: Sbarra, quota 41 può essere un grande obiettivo

(ANSA) - RIMINI, 23 AGO - "Quota 41 può essere un grande obiettivo a prescindere dall'età: dobbiamo negoziare misure importanti per allargare l'area della quattordicesima mensilità: in una parola sulle pensioni vogliamo un tavolo di confronto complessivo con l'attuale Governo e con il futuro Governo". Lo ha detto, a margine del Meeting di Rimini, il segretario della Cisl, Luigi Sbarra.

"Noi ci confronteremo con tutti per raggiungere risultati prima della fine dell'anno - ha osservato - perché sappiamo che dal primo gennaio, superata questa finestra di flessibilità di quota 102 si ripropone per i lavoratori e le lavoratrici italiane l'odioso scalone della Legge Fornero che porta l'età del pensionamento di vecchia a 67 anni. Questa - ha concluso Sbarra - è una grande priorità che vogliamo affrontare con le forze politiche, con l'attuale e con il futuro Governo". (ANSA).