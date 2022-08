Pensioni: Nisini, ok Sbarra su quota 41, ne aiutiamo 800.000

(ANSA) - AREZZO, 23 AGO - "Quota 41 è il nostro obiettivo.

Aiuteremmo così 800mila lavoratori ad andare in pensione. Qui non si parla di privilegi ma sacrosanti diritti. Bene le parole del segretario della Cisl, Luigi Sbarra, durante il Meeting di Rimini che vanno nella nostra stessa direzione. Lavoriamo insieme per abolire la Fornero e rendere strutturali le nostre proposte per il bene del paese". Così il sottosegretario al Lavoro e Politiche Sociali, Tiziana Nisini, che è anche candidata al plurinominale della Camera in Toscana. (ANSA).