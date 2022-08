G20: Ocse, effetto dollaro forte, rallenta commercio estero

(ANSA) - ROMA, 23 AGO - Rallenta la crescita del commercio estero di merci dei principali paesi industrializzati del G20 nel secondo trimestre dell'anno per effetto del dollaro forte.

L'export e l'import sono cresciuti nei tre mesi rispettivamente del 2,1 e del 2,6%, rispetto al 4,8% e al 6,2% registrato a gennaio-marzo 2022. A calcolarlo è l'Ocse.

"Mentre i prezzi delle materie prime esacerbati dalla guerra in Ucraina continuano a spingere la crescita dei commerci in termini nominali - afferma l'organizzazione che raggruppa i principali Paesi industrializzati - il rallentamento della crescita in termini economici riflette l'aumento del valore del dollaro rispetto alle altre maggiori valute". (ANSA).