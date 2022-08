G20: Ocse, effetto dollaro forte, rallenta commercio estero (2)

(ANSA) - ROMA, 23 AGO - L'aumento dei prezzi dell'energia ha spinto il commercio di merci in Nord America nel secondo trimestre, con le esportazioni in aumento del 10,2% negli Stati Uniti e dell'11,0% in Canada. Nell'Unione Europea (UE 27), le esportazioni di merci hanno registrato una crescita modesta (+0,3%), mentre le importazioni sono cresciute più rapidamente (+3,0%), in gran parte trainate dall'energia. Le esportazioni di merci si sono contratte nell'Asia orientale, poiché le misure di confinamento hanno continuato a influenzare negativamente l'attività economica nella regione e le pressioni inflazionistiche hanno pesato sulla domanda estera di beni. Le esportazioni sono diminuite del 4,9% in Giappone, dello 0,4% in Cina e del 2,2% in Corea. I prezzi elevati hanno continuato a trainare il valore delle esportazioni per i principali trader di materie prime nel G20, con esportazioni in espansione in Australia (+12,5%), Indonesia (+12,7%) e India (+7,1%).

Rallenta anche l'iterscambio dei servizi del G20. L'Ocse stima che esportazioni e importazioni crescano dell'1,1% e del 2,2%, rispetto ai tassi leggermente superiori registrati nel primo trimestre del 2022 (rispettivamente 2,1% e 2,3%). "I forti viaggi e trasporti - spiega l'Ocse - hanno sostenuto la crescita in molte economie del G20, mentre le misure prolungate di contenimento del Covid-19 hanno pesato sul commercio di servizi nell'Asia orientale". (ANSA).