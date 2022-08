Fisco: Sbarra, imperativo per noi è ridurre tasse

(ANSA) - RIMINI, 23 AGO - "In una parola, per noi, l'imperativo oggi è ridurre le tasse per salvaguardare il poter d'acquisto di salari, stipendi, pensioni, per salvaguardare il reddito ed anche per liberare risorse alle famiglie necessarie per rimettere in moto la dinamica dei consumi e la domanda interna". Lo ha detto, a margine del Meeting di Rimini, il segretario della Cisl, Luigi Sbarra. (ANSA).