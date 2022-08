Fisco: Letta, ogni riduzione tasse vada messa sul lavoro

(ANSA) - ROMA, 23 AGO - "Il salario minimo è fondamentale, ma va gestito nelle relazioni tra parti sociali. Ma la cosa più importante è stabillire che tutto quello che possiamo mettere in riduzione tasse va messo nel settore del lavoro. Se non siamo in grado di fare una scelta choc non avremo un futuro di speranza" . Lo afferma il leader del Pd, Enrico Letta al meeting di Cl.

"Incentivare il lavoro e non la finanza. Quindi eliminiamo gli stage gratuiti: il primo lavoro deve essere pagato. Solo così i nostri figli restano in Italia". (ANSA).