Ex Ilva: ferie trasformate in Cig, interviene Ispettorato Lavoro

(ANSA) - TARANTO, 23 AGO - La segreteria della Fiom Cgil è stata ascoltata dall'Ispettorato del Lavoro di Taranto dopo l'integrazione all'esposto sulla questione delle ferie dei lavoratori dello stabilimento ex Ilva trasformate in cassa integrazione. Lo rende noto l'organizzazione sindacale spiegando di aver "fornito ulteriori dettagli emersi dalle ultime buste paga da cui si evincono chiare irregolarità da parte del managent di Acciaierie d'Italia. Il Ministero del Lavoro e l'ispettorato del lavoro stanno raccogliendo tutti gli elementi per verificare quanto denunciato dalla Fiom Cgil". Per il sindacato "è utile proseguire con la lotta continuando a raccogliere tutta la documentazione e tutte le segnalazioni che arriveranno dai lavoratori. Bisogna ripristinare la legalità e garantire salari e diritti ai lavoratori". (ANSA).