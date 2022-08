Energia: Misiani (Pd), rispondiamo ad allarme Confesercenti

(ANSA) - ROMA, 23 AGO - "L'allarme lanciato da Confesercenti sul caro bollette conferma purtroppo le preoccupazioni per i rischi di tenuta del sistema economico di fronte all'impennata dei costi dell'energia". Lo afferma Antonio Misiani, responsabile Economia del Partito democratico. "È necessario intervenire subito, andando oltre misure di parziale compensazione degli extra costi - spiega Misiani -. Il PD ha avanzato una serie di proposte, dal ripristino transitorio di un regime di prezzi amministrati con la fissazione di un tetto nazionale di 100 euro/Mwh per il costo dell'elettricità, all'introduzione di un contratto "luce sociale" per le micro imprese facendo leva su acquisti aggregati di energia rinnovabile, fino al raddoppio del credito d'imposta per i consumi di gas e luce delle imprese. Crediamo che le nostre idee - conclude Misiani - possano aiutare a costruire le risposte concrete che centinaia di migliaia di imprenditori si aspettano qui e ora su un problema che ormai minaccia la sopravvivenza di una quota rilevante di realtà nell'industria e nei servizi".

