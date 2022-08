Elezioni: Confcommercio Milano, pronti a ospitare confronti

(ANSA) - MILANO, 23 AGO - Depositate le liste per le prossime elezioni politiche del 25 settembre, Confcommercio Milano rinnova oggi - con una nota - la disponibilità a ospitare confronti diretti tra i candidati leader delle coalizioni.

"Vogliamo farlo - spiega il segretario generale Marco Barbieri - con i leader che si sono candidati nelle circoscrizioni di Milano e della Lombardia. È un appello che lanciamo perché, oltre ai confronti tv che spazieranno su moltissimi temi e discussioni, il dibattito si concentri anche sul terziario, sull'economia delle imprese e del nostro territorio. Milano e il terziario milanese e lombardo sono stati tra i più colpiti dalle emergenze che si sono susseguite.

Prima quella sanitaria ed economica, poi la guerra, l'inflazione e la crisi energetica e delle materie prime. La città sta tornando a numeri positivi in termini di turismo, eventi, lavoro ma ci sono tante incognite che fanno temere un autunno molto caldo. Inflazione, aumento spropositato dei costi di gas ed elettricità, cuneo fiscale. Sono temi che andranno affrontati con urgenza e tempestività dal nuovo esecutivo. Come fatto in questi anni di emergenza noi siamo pronti a fare la nostra parte, ma è bene - conclude - aprire subito un dialogo con chi avrà la responsabilità di Governare il Paese". (ANSA).