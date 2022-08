Carta: Cgil, rischio Cig in Veneto nonostante molti ordini

(ANSA) - VENEZIA, 23 AGO - "Nelle fabbriche si comincia a parlare di cassa Integrazione ed è paradossale, visto che gli ordinativi non mancano". La prospettiva è delineata da Nicola Atalmi, segretario della Slc - Cgil del Veneto, in relazione ai rischi di mancata produzione delle aziende della carta in Veneto a causa di costi energetici che annullano i margini e che dunque renderebbero antieconomica la produzione.

"In questi giorni - prosegue Atalmi - stiamo raccogliendo segnali molto preoccupanti da aziende importanti e solide, che si trovano nella situazione di avere tanti ordini e opportunità di produzione, ma temono che alla riapertura il costo dell'energia si rivelerà insostenibile. Quella della carta in Veneto è una filiera che conta oltre 27 mila addetti impiegati in aziende leader nazionali come Burgo, Progest, Smurfit Kappa, Fedrigoni, Favini, Grafica Veneta, oltre a importanti realtà locali".

Il leader della Slc veneta invoca "un intervento legislativo per permettere l'utilizzo della Cig anche nel caso difficoltà di approvvigionamento di risorse energetiche a prezzi compatibili con il mercato di sbocco, fattispecie - conclude - attualmente però non prevista". (ANSA).