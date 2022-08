Energia: Confcommercio Trento, serve autorità regionale

(ANSA) - TRENTO, 22 AGO - "Sono tante le aziende che in questi giorni stanno ricevendo bollette per la fornitura di energia elettrica con cifre triplicate rispetto all'anno scorso". Lo denuncia in una nota Confcommercio.

"Tanti soci ci stanno contattando - spiega il presidente, Giovanni Bort - per segnalarci gli aumenti delle bollette dell'energia elettrica. Una crescita insostenibile che mette in crisi le aziende, anche in presenza di una stagione estiva che sembra faccia registrare numeri positivi".

"Come associazione - prosegue Bort - stiamo mettendo in campo alcune azioni che riteniamo possano aiutare le imprese, a partire da iniziative di rete e comunità che condividano produzione e consumo di energia. Riteniamo, inoltre, sia una strada da percorrere anche quella dell'istituzione di una sorta di autorità regionale per l'energia, come stiamo chiedendo assieme alla Camera di Commercio di Bolzano, in grado di monitorare e valutare il sistema energetico territoriale".

