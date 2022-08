Energia: Confcommercio, attività a rischio, agire subito

(ANSA) - ROMA, 22 AGO - "L'impennata dei costi energetici si abbatte sui bilanci delle imprese, mettendo a rischio la prosecuzione delle attività in tante aziende del terziario di mercato". Lo afferma Confcommercio che per questo chiede "al Governo e a tutte le forze politiche impegnate nel confronto elettorale di agire subito per dare risposta ad una vera e propria emergenza". (ANSA).