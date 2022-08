Cina: Banca centrale, più prestiti a Pmi e immobiliare (2)

(ANSA) - PECHINO, 22 AGO - Il governatore, presiedendo un simposio con alcune istituzioni finanziarie, ha sottolineato che i prncopali operatori del settore, in particolare le grandi banche statali, "dovrebbero rafforzare il pensiero macro, dare pieno gioco ai loro ruoli guida e di supporto e mantenere la stabilità della crescita dei prestiti totali".

Yi, si legge in una nota, ha rimarcato gli sforzi "per garantire le ragionevoli esigenze di finanziamento degli immobili. È necessario aumentare il sostegno finanziario per le aree chiave dell'economia delle piattaforme nel rispetto di leggi e regolamenti". Le banche di sviluppo orientate alle politiche, inoltre, "dovrebbero fare buon uso degli strumenti finanziari e aumentare i loro sforzi in settori chiave come la costruzione di infrastrutture di rete, di riqualificazione industriale, urbane, agricole e rurali e di sicurezza nazionale". Il supporto ai progetti "formerà un carico di lavoro operativo e promuoverà l'emissione di prestiti. Dobbiamo aderire ai principi della commercializzazione e dello stato di diritto e coordinare il rapporto tra la crescita costante del credito e la prevenzione dei rischi finanziari", ha concluso Yi.

L'economia cinese è in seria difficoltà scontando la crisi immobiliare, le tensioni sulle forniture elettriche che il caldo straordinario che sta prosciugando bacini e fiumi, le tensioni internazionali con la guerra in Ucraina, la politica della 'tolleranza zero' e i lockdown draconiani per contenere la peggiore ondata di Covid-19 da quella di Wuhan di oltre due anni fa.

A luglio, infatti, la produzione industriale e le vendite al dettaglio hanno deluso dopo aver segnato una crescita annua in frenata e inferiore alle attese pari, rispettivamente, al 3,8% e al 2,7%. Mentre la disoccupazione giovanile tra i 16 e i 24 anni è schizzata al 19,9%, dal 19,3% di giugno e dal 18,4% di maggio, creando nuovi grattacapi alla leadership comunista. (ANSA).