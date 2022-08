Cina: balza ancora a luglio l'import di petrolio, a +7,6% (2)

(ANSA) - PECHINO, 22 AGO - Il valore delle importazioni totali della Cina dalla Russia tra gennaio e luglio è aumentato del 48,8% rispetto allo stesso periodo del 2021.

Le esportazioni cinesi verso la Russia sono cresciute su base annua lo scorso mese del 22,2% a luglio (-17% a giugno), per la prima volta in cinque mesi, a fronte di importazioni che hanno mantenuto un ritmo elevato a +49,3%, ma meno del +56% di giugno e del +79,6% di maggio.

I Paesi occidentali hanno imposto pesanti sanzioni a Mosca per l'iaggressione ai danni dell'Ucraina, ma la Cina ha indicato che continuerà a commerciare con la Russia come prima, tenendo conto sempre dei suoi interessi nazionali.

La Russia ha invaso l'Ucraina il 24 febbraio attraverso quella che è stata presentata come una "operazione militare speciale" che Pechino s'è rifiutata di condannare, affermando però che non avrebbe fornito assistenza militare a Russia o Ucraina, ma che avrebbe adottato le "misure necessarie" a tutela delle sue aziende. (ANSA).