Milano: Confcommercio,si discuta prima di maxi area pedonale

(ANSA) - MILANO, 21 AGO - La Confcommercio di Milano boccia l'idea di una maxi area pedonale di sei chilometri ad attraversare Milano da piazzale Loreto al Castello, con la personalizzazione di corso Venezia e corso Buenos Aires, secondo un progetto del Municipio 1. "Creare la più grande area pedonale d'Europa è certamente un'idea ambiziosa, renderla operativa può trasformarla in un rischio per l'attrattività di Milano - ha spiegato sulle sue pagine social il segretario generale di Confcommercio Milano, Marco Barbieri -. Usciamo dalle ideologie e dai proclami elettorali, sediamoci attorno a un tavolo, discutiamo con chi anima la zona e troviamo soluzioni utili a tutti". Questa è "una proposta che ancora una volta, non è stata condivisa e discussa, con chi opera, vive e lavora in quelle aree. Un progetto di tale portata stravolgerebbe completamente gli equilibri dell'area - ha proseguito -. Dalle attività commerciali agli eventi. Penso alla settimana della moda o a quella del mobile quando centinaia di buyer e operatori si spostano freneticamente in quest'area. E poi c'è il tema del carico/scarico per le attività commerciali, il rifornimento dei pubblici esercizi, dei ristoranti". (ANSA).