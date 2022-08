Pensioni a 1.000 euro: Osservatorio Cottarelli, costa 31 mld (2)

(ANSA) - ROMA, 20 AGO - Dai dati del 2020, che sono i più recenti, l'Osservatorio ricava che "i pensionati sotto i 1.031,16 euro sono il 37% (6 milioni) contro un numero di pensioni pari al 64% (14,5 milioni)". "Questo - si legge - è probabilmente legato al fatto che nel reddito pensionistico si cumulano pensioni diverse, principalmente assistenziali, che collocano il pensionato in classi di reddito più elevate rispetto a quelle più basse in cui si era posizionata la singola pensione". "I pensionati - analizza l'Osservatorio - con importi di reddito pensionistico fino al trattamento minimo (515,58 euro) erano circa il 13% (2,1 milioni) con un reddito medio lordo annuo pari a 3.791 euro; quelli con reddito pensionistico pari due volte il minimo (tra 515,59 e 1031,16 euro) erano il 24% (3,8 milioni) con un importo medio annuo di 9.608,92 euro".

"Sulla base di questi dati la spesa per pensioni minime nel 2020 è stata pari a circa 8,1 miliardi. Se si aumentasse l'importo di tutte le pensioni minime inferiori a 515,58 euro al mese per 13 mensilità, la spesa passerebbe a circa 19,6 miliardi. Occorre però considerare anche i pensionati della seconda fascia di reddito pensionistico (fra 515,58 e 1031,16), dato che la quasi totalità di questi pensionati ha un reddito inferiore a 1.000 euro e la media mensile è pari a euro 739; la spesa per questa categoria di pensionati sarebbe pari a 13,2 miliardi. In totale la spesa arriverebbe attorno ai 33 miliardi", calcola l'Osservatorio, precisando che con la rivalutazione del 2,2 per cento del decreto Aiuti Bis a partire da novembre 2022 il costo della riforma si ridurrebbe di poco: 31,2 miliardi euro. (ANSA).